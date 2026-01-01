Espagne : un émigré accusé de maltraitance par sa deuxième épouse

Alertées, les forces de l’ordre espagnoles sont intervenues au domicile du couple. El. S a été interpellé puis entendu par les enquêteurs avant d’être présenté aux autorités judiciaires compétentes. Une enquête a été ouverte afin d’établir les faits et déterminer les responsabilités de chacun.



D’après des sources judiciaires, F a été prise en charge par les services sociaux, conformément à la législation espagnole très stricte en matière de violences conjugales.



En Espagne, toute accusation de maltraitance entraîne automatiquement des mesures de protection pour la présumée victime, notamment un éloignement du conjoint mis en cause.



Cette affaire relance le débat sur la situation des femmes immigrées, souvent vulnérables après leur arrivée en Europe, notamment lorsqu’elles dépendent entièrement de leur conjoint pour le logement, les démarches administratives et la stabilité financière. Elle met également en lumière les difficultés liées à certaines unions polygames, non reconnues par la loi espagnole, et leurs conséquences juridiques.



En attendant les conclusions de l’enquête, la présomption d’innocence reste de mise pour El. S, mis en cause. Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté sénégalaise établie en Espagne.

Selon des sources proches du dossier, F aurait vécu ses premières semaines en Espagne dans un climat conjugal tendu, marqué, selon ses déclarations, par des violences physiques et psychologiques répétées. Ne supportant plus la situation, elle aurait décidé de saisir les autorités locales et de déposer une plainte contre El. S.