Missira Sirimana : un site d’orpaillage clandestin démantelé par le GARSI 2

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des sites aurifères, un détachement du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI 2), basé à Saraya et déployé en poste avancé à Saeinsoutou, a mené une opération de démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans le secteur de Mouran, situé dans la commune de Missira Sirimana.

L’intervention a permis la saisie de quatre groupes électrogènes, cinq motopompes et deux panneaux solaires. Les forces engagées ont également procédé à la destruction de 23 machines, communément appelées « cracheurs », de deux motopompes supplémentaires ainsi que de plusieurs abris de fortune servant aux activités illégales.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie continue des autorités visant à endiguer l’exploitation frauduleuse des ressources minières et à préserver l’environnement dans les zones aurifères du pays.