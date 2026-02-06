Menu
Missira Sirimana : un site d’orpaillage clandestin démantelé par le GARSI 2


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 16:36


Le GARSI 2 a démantelé un site d’orpaillage illégal à Mouran, dans la commune de Missira Sirimana, avec saisie et destruction de plusieurs équipements.


Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des sites aurifères, un détachement du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI 2), basé à Saraya et déployé en poste avancé à Saeinsoutou, a mené une opération de démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans le secteur de Mouran, situé dans la commune de Missira Sirimana.
L’intervention a permis la saisie de quatre groupes électrogènes, cinq motopompes et deux panneaux solaires. Les forces engagées ont également procédé à la destruction de 23 machines, communément appelées « cracheurs », de deux motopompes supplémentaires ainsi que de plusieurs abris de fortune servant aux activités illégales.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie continue des autorités visant à endiguer l’exploitation frauduleuse des ressources minières et à préserver l’environnement dans les zones aurifères du pays.




