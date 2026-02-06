Koungheul : un incendie ravage plus d’une centaine de cases à Touba Thiarène





Un violent incendie s’est déclaré mercredi à Touba Thiarène, localité située dans la commune de Lour Escale, dans le département de Koungheul (centre du pays), causant d’importants dégâts matériels, a indiqué une source sécuritaire.



Le sinistre a touché 15 maisons et détruit 115 cases, réduisant en cendres des vivres, des lits, des vêtements ainsi que de nombreux biens essentiels. Malgré l’ampleur des dégâts, aucune perte en vie humaine ni animale n’a été signalée.



Selon des témoins, l’incendie est survenu dans un contexte de vents violents, des conditions particulièrement favorables à la propagation rapide des flammes, ce qui a suscité une vive inquiétude au sein des populations.



Face à l’ampleur des pertes, les habitants ont lancé un appel à l’aide pour venir en soutien aux familles sinistrées.

