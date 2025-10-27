Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Espagne: début du procès du procureur Alvaro Garcia Ortiz, soupçonné de violation du secret judiciaire


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 13:31 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce lundi 3 novembre 2025 commence au tribunal suprême à Madrid un procès totalement inédit. Car celui qui va s’assoir sur le banc des accusés n’est autre le procureur général de l’État, responsable de l'application de la loi, dont le rôle est de superviser l'activité des procureurs sous son autorité. Il risque la prison et l’inéligibilité à vie pour avoir filtré un courriel compromettant à la presse.


Espagne: début du procès du procureur Alvaro Garcia Ortiz, soupçonné de violation du secret judiciaire
On voit d'ici la scène : sept magistrats du Tribunal suprême, 12 gardes civils de l’unité centrale opérative, une trentaine de témoins. Et en face, un drôle d’accusé : Alvaro Garcia Ortiz, le fiscal général, autrement dit le procureur de l’État espagnol, un rôle clé au sommet de l’échelle judiciaire en Espagne.

On lui reproche un possible délit de révélation de secret. Plus précisément d'avoir, en mars 2024, filtré aux médias un courriel entre l’agence fiscale et l’avocat d’un certain Gonzalez Amador faisant état d’un paiement conséquent de ce dernier pour fraude fiscale. Si c’est avéré, Alvaro Garcia Ortiz risque jusqu'à six ans de prison, car il aurait alors violé son devoir de neutralité.



L'ombre d'un procès politique
Cette affaire n’aurait certainement pas eu cette résonance si le supposé fraudeur fiscal n’était pas le fiancé de la présidente conservatrice de la Région Madrid. Proche du pouvoir socialiste, Alvaro Garcia Ortiz est soupçonné d’avoir ébruité une information jetant indirectement le discrédit sur cette présidente conservatrice.

Tout ressemble à un procès sur de supposées procédures non respectées, mais tout le pays et toute la presse y voit en toile de fond un procès politique entre les socialistes au pouvoir et les conservateurs dans l’opposition.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Dakar : vaste opération de déguerpissement et d’assainissement menée par la Gendarmerie nationale

- 03/11/2025 - 0 Commentaire
Dakar : vaste opération de déguerpissement et d’assainissement menée par la Gendarmerie nationale
La Gendarmerie de Dakar a démoli onze sites illégaux lors d’une opération d’assainissement et de déguerpissement visant à lutter contre l’occupation anarchique du territoire. La Compagnie de...

Mbacké : Trois individus arrêtés pour tentative de cambriolage nocturne avec effraction

- 03/11/2025 - 0 Commentaire
Mbacké : Trois individus arrêtés pour tentative de cambriolage nocturne avec effraction
Trois suspects ont été interpellés à Mbacké pour tentative de vol en réunion et association de malfaiteurs, après avoir été piégés grâce à un téléphone oublié sur les lieux du cambriolage.   Le...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags