Thiès quadrillée toute la nuit : 32 personnes interpellées

Cette opération conjointe a reposé sur une synergie opérationnelle étroite entre la Police nationale et la Gendarmerie, visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens, prévenir les actes criminels et rassurer les populations.



Le déploiement tactique s’est articulé autour de deux axes majeurs.

D’une part, des checkpoints stratégiques ont été installés sur les principaux axes routiers et points sensibles de la région, tenus par le Corps Urbain, la Gendarmerie et le Groupement Mobile d’Intervention (GMI).

D’autre part, des patrouilles en tenue civile, conduites par les Brigades de Recherches, ont été déployées au cœur des zones identifiées comme présentant une forte criminalité.



Pour garantir l’efficacité de la mission, 260 éléments des Forces de Défense et de Sécurité ont été mobilisés, dont 100 agents du GMI et 60 gendarmes, appuyés par 8 véhicules d’intervention.



Au terme de cette nuit de sécurisation, le bilan fait état de 32 individus interpellés. Parmi eux, 24 personnes ont été arrêtées pour vérification d’identité, 5 pour ivresse publique et manifeste, 2 pour vol, et 1 individu en flagrant délit de vol.



Sur le volet de la police de la circulation, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de 132 pièces administratives, à l’immobilisation de 8 motos et à la mise en fourrière de 10 véhicules. Ces contrôles ont également permis de recouvrer des amendes forfaitaires d’un montant total de 183 000 FCFA.



À l’issue de l’opération, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a exprimé sa vive satisfaction quant aux résultats obtenus. Il a adressé ses félicitations aux Forces de Défense et de Sécurité pour leur professionnalisme, leur engagement et leur résilience sur le terrain.



Le ministre a également exhorté les forces engagées à maintenir cette dynamique de proximité, de vigilance et de fermeté, soulignant que ces opérations régulières constituent un levier essentiel pour garantir durablement la quiétude des populations et renforcer la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité.

