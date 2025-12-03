Opération de sécurisation d’envergure à Mbour : Police et Gendarmerie mobilisées en présence du ministre de l’Intérieur

Cette opération de grande envergure s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle a débuté au rond-point Ndadjé, point névralgique reliant le contournement à la bretelle de l’autoroute à péage, avant de s’étendre successivement aux quartiers de Médinatoul Salam, Sintiou Mbadane et Keur Balla.



Selon les autorités, l’amélioration notable de la situation sécuritaire observée dans la zone est le fruit de la détermination et de l’engagement constant des forces de défense et de sécurité, composées de femmes et d’hommes de devoir. Ces dernières œuvrent quotidiennement à l’application du triptyque fondamental : sécurité, salubrité et tranquillité publique.



Présent sur le terrain, le ministre de l’Intérieur a félicité les FDS pour leur professionnalisme et leur efficacité. Il les a exhortées à maintenir cette dynamique afin de consolider les acquis, tout en saluant leur bravoure, leur résilience et leur sens élevé du sacrifice au service des populations.



Cette opération témoigne de la volonté des autorités de rassurer les citoyens et de lutter durablement contre l’insécurité, notamment dans les zones urbaines à forte affluence.

