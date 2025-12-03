Menu
L'Actualité au Sénégal

Opération de sécurisation d’envergure à Mbour : Police et Gendarmerie mobilisées en présence du ministre de l’Intérieur


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 21:19 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025, une vaste opération conjointe de sécurisation a été menée dans la commune de Mbour par les forces de défense et de sécurité, regroupant la Police nationale et la Gendarmerie, sous la supervision du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a annoncé le ministère.


Cette opération de grande envergure s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle a débuté au rond-point Ndadjé, point névralgique reliant le contournement à la bretelle de l’autoroute à péage, avant de s’étendre successivement aux quartiers de Médinatoul Salam, Sintiou Mbadane et Keur Balla.

Selon les autorités, l’amélioration notable de la situation sécuritaire observée dans la zone est le fruit de la détermination et de l’engagement constant des forces de défense et de sécurité, composées de femmes et d’hommes de devoir. Ces dernières œuvrent quotidiennement à l’application du triptyque fondamental : sécurité, salubrité et tranquillité publique.

Présent sur le terrain, le ministre de l’Intérieur a félicité les FDS pour leur professionnalisme et leur efficacité. Il les a exhortées à maintenir cette dynamique afin de consolider les acquis, tout en saluant leur bravoure, leur résilience et leur sens élevé du sacrifice au service des populations.

Cette opération témoigne de la volonté des autorités de rassurer les citoyens et de lutter durablement contre l’insécurité, notamment dans les zones urbaines à forte affluence.



Lat Soukabé Fall

