Escroquerie au visa : deux présumés faussaires arrêtés par la DNLT

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a arrêté deux présumés faussaires spécialisés dans l’escroquerie au visa et la falsification de documents administratifs.



L’affaire a débuté après la plainte d’une victime qui avait déboursé 1 650 000 FCFA pour obtenir un visa français. En échange, elle n’a reçu qu’un document contrefait, remis sans passeport. Trompée, elle a immédiatement alerté les autorités, ce qui a conduit à l’interpellation des deux individus mis en cause.



