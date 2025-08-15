Menu
Escroquerie au visa : deux présumés faussaires arrêtés par la DNLT


Rédigé le Mardi 19 Août 2025 à 10:50 | Lu 37 fois Rédigé par


Deux individus ont été arrêtés par la DNLT pour escroquerie au visa et falsification de documents, après la plainte d’une victime ayant perdu 1,65 million FCFA.


La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a arrêté deux présumés faussaires spécialisés dans l’escroquerie au visa et la falsification de documents administratifs.

L’affaire a débuté après la plainte d’une victime qui avait déboursé 1 650 000 FCFA pour obtenir un visa français. En échange, elle n’a reçu qu’un document contrefait, remis sans passeport. Trompée, elle a immédiatement alerté les autorités, ce qui a conduit à l’interpellation des deux individus mis en cause.

