Escroquerie à grande échelle : un réseau se faisant passer pour des agents de la Sonatel démantelé à Dakar

Le mode opératoire, simple mais redoutablement efficace, reposait sur des appels téléphoniques frauduleux. Les escrocs contactaient leurs cibles en prétendant l’existence de factures impayées. Le 24 novembre dernier, le domicile de D. Diouf a ainsi été pris pour cible alors que cette dernière était absente.



En ligne avec son employée de maison, les malfaiteurs ont appliqué leur stratégie habituelle : obtenir des informations sur la personne chargée du règlement des factures. Une fois ces renseignements recueillis, ils ont convaincu l’employée que sa patronne avait donné instruction de leur remettre l’argent conservé dans sa chambre.



Tombée dans le piège, l’employée a remis la somme de 10 millions de francs CFA à un taximan chargé de convoyer l’argent jusqu’à Kaolack.



Alertée, D. Diouf a porté plainte, permettant aux enquêteurs de la SR de remonter rapidement la piste. Les investigations ont d’abord conduit au taximan, puis à l’individu qui lui avait confié l’argent. Cette avancée a débouché sur une série d’arrestations.



Parmi les personnes interpellées figure Baye Bitèye, un charlatan installé à Taïba Niassène, arrêté sur place avant d’être transféré à Dakar. Son audition a permis aux enquêteurs d’identifier l’ensemble des membres du réseau, dont l’un serait basé à Ziguinchor.



Baye Bitèye a été déféré vendredi dernier devant le parquet pour association de malfaiteurs, escroquerie, usurpation de fonction et usage de faux. L’enquête se poursuit afin d’interpeller les autres membres du gang encore en fuite.



Victime collatérale de cette affaire, la Sonatel, dont l’image a été sérieusement écornée, s’est constituée partie civile.

