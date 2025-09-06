Équipe nationale : Seyni Mbaye Ndiaye appelé en renfort par Pape Thiaw

Après avoir appelé Ousseynou Niang, le sélectionneur national Pape Thiaw a convoqué un nouveau renfort pour pallier les absences en défense.



Face au forfait d’Abdou Diallo et à l’incertitude concernant Moussa Niakhaté, Seyni Mbaye Ndiaye a été intégré dans la liste. Révélé lors du dernier CHAN grâce à ses solides prestations, le jeune défenseur central vient de rejoindre le club espagnol du Celta Vigo. Considéré comme un talent d’avenir, il représente une option prometteuse pour la défense des Lions.



🔹seneweb