Menu
L'Actualité au Sénégal

Équipe nationale : Seyni Mbaye Ndiaye appelé en renfort par Pape Thiaw


Rédigé le Dimanche 7 Septembre 2025 à 10:53 | Lu 28 fois Rédigé par


Le défenseur Seyni Mbaye Ndiaye, récent recrue du Celta Vigo, a été convoqué par Pape Thiaw pour renforcer les Lions après le forfait d’Abdou Diallo.


Équipe nationale : Seyni Mbaye Ndiaye appelé en renfort par Pape Thiaw

Après avoir appelé Ousseynou Niang, le sélectionneur national Pape Thiaw a convoqué un nouveau renfort pour pallier les absences en défense.

Face au forfait d’Abdou Diallo et à l’incertitude concernant Moussa Niakhaté, Seyni Mbaye Ndiaye a été intégré dans la liste. Révélé lors du dernier CHAN grâce à ses solides prestations, le jeune défenseur central vient de rejoindre le club espagnol du Celta Vigo. Considéré comme un talent d’avenir, il représente une option prometteuse pour la défense des Lions.

🔹seneweb




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations

Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement...

Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté

- 06/08/2025 - 0 Commentaire
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...

Actualités

Matam : circulation suspendue sur le pont de Oréfondé submergé par le fleuve Sénégal

- 07/09/2025 - 0 Commentaire
Matam : circulation suspendue sur le pont de Oréfondé submergé par le fleuve Sénégal
Le pont de Oréfondé à Matam est provisoirement fermé après avoir été submergé par le fleuve Sénégal, dont le niveau d’eau a atteint le seuil d’alerte. Le pont de Oréfondé, reliant cette commune du...

🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko

- 06/09/2025 - 0 Commentaire
🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko
📌 Un remaniement stratégique La présidence de la République a dévoilé, le 6 septembre 2025, la composition du nouveau gouvernement. Cette réorganisation, validée par le président Bassirou Diomaye...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags