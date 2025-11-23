UCAD : Les étudiants en Master 1 lancent un concert de casseroles pour réclamer leurs bourses

Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 22:16 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Les bâtiments du Campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont résonné ce jeudi au rythme des casseroles. Les étudiants en Master 1, mobilisés depuis plusieurs semaines pour le paiement intégral de leurs bourses, ont adopté une nouvelle forme de protestation : le concert de casseroles.



Cette méthode de revendication, popularisée par certaines manifestations politiques, a été reprise par les étudiants pour faire entendre leur mécontentement face au retard dans le versement de leurs allocations.

Selon des sources, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a reçu ce jeudi les représentants des Amicales de l’UCAD afin de trouver des solutions progressives pour le paiement des bourses. Malgré ces échanges, le problème reste entier et les étudiants maintiennent la pression pour obtenir le versement complet de leurs droits.



