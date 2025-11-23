UCAD : Les étudiants en Master 1 lancent un concert de casseroles pour réclamer leurs bourses

Cette méthode de revendication, popularisée par certaines manifestations politiques, a été reprise par les étudiants pour faire entendre leur mécontentement face au retard dans le versement de leurs allocations.
Selon des sources, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a reçu ce jeudi les représentants des Amicales de l’UCAD afin de trouver des solutions progressives pour le paiement des bourses. Malgré ces échanges, le problème reste entier et les étudiants maintiennent la pression pour obtenir le versement complet de leurs droits.