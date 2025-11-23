Arrivée sécurisée d’Umaro Sissoco Embaló à Dakar

Selon le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, les autorités sénégalaises, sous la conduite directe du président Diomaye Faye, ont maintenu un dialogue constant avec tous les acteurs politiques impliqués dans la crise. Ces échanges ont notamment porté sur :



La libération du président Embaló et de certains de ses compagnons, ainsi que des autres figures politiques arrêtées.

La réouverture des frontières afin de faciliter l’exfiltration et le rapatriement des personnes concernées, y compris les membres des missions d’observation électorale.

Pour assurer cette opération, un aéronef a été spécialement affrété par le Sénégal, permettant le rapatriement du président Embaló en toute sécurité.



Participation au sommet extraordinaire de la CEDEAO



Le président Diomaye Faye a également pris part au Sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu en visioconférence, afin d’examiner la situation en Guinée-Bissau. Lors de cette session, les chefs d’État ont :



Condamné fermement toute tentative de prise du pouvoir par la force.

Exigé le rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel et la libération sans délai du président Embaló et de ses collaborateurs.

Décidé la mise en place d’un comité de médiation restreint, comprenant le Sénégal, chargé de suivre la mise en œuvre de ces mesures à Bissau.

Le président Diomaye Faye a insisté sur l’importance du respect de l’ordre constitutionnel, de la protection des populations, et de la tenue de tout processus électoral dans un climat sécurisé et apaisé, conformément aux mécanismes régionaux établis.



Une implication directe du Sénégal



Cette opération illustre l’implication active du Sénégal dans la résolution des crises régionales, en favorisant la médiation et le dialogue pour le retour à la stabilité politique en Guinée-Bissau.

