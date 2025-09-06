Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions visent la qualification après leur victoire en RDC





Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a insisté mardi sur la détermination des Lions à disputer “deux finales” en octobre pour décrocher leur billet au Mondial 2026. Malgré la victoire arrachée face à la République démocratique du Congo, il estime que rien n’est encore acquis.



Au stade des Martyrs de Kinshasa, le Sénégal s’est imposé 3-2 face aux Léopards, dans le cadre de la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde, poule B. Menés 2-0, les Lions ont su renverser la situation grâce à leur discipline tactique et leur sérénité, a souligné le coach.



Ce succès permet aux Lions de s’emparer de la première place du groupe B. Pape Thiaw a affirmé que ses joueurs comptaient conserver cette position lors des deux dernières journées pour assurer la qualification. Il a par ailleurs reconnu que l’ambiance du stade avait quelque peu perturbé son équipe, tout en saluant leur capacité à rester fidèles à leurs principes de jeu.

