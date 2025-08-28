Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions lancent leur préparation sous la pluie à Diamniadio





La préparation de l’équipe nationale du Sénégal en vue des prochaines échéances des éliminatoires a débuté ce lundi sur le terrain annexe du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans un contexte marqué par une forte pluie.



Six internationaux ont participé à cette première séance dirigée par le sélectionneur intérimaire Pape Thiaw : Pape Matar Sarr, Ismaila Jakobs, Kalidou Koulibaly, Iliman Ndiaye, Habib Diarra et Sadio Mané. Le reste de l’effectif est attendu dans les prochaines heures, à mesure que les joueurs rejoignent le regroupement.



Cette séance, prévue pour poser les premières bases tactiques et physiques, a finalement été écourtée en raison des conditions météorologiques. Le staff technique a choisi d’adopter une reprise progressive pour limiter les risques de blessure.



Une nouvelle séance est prévue ce mardi, tandis que celle de mercredi, programmée à huis clos, marquera le véritable lancement d’une préparation intensive avant les deux rencontres décisives : contre le Soudan le 5 septembre à Dakar et face à la République Démocratique du Congo le 9 septembre à Kinshasa, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

