Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions lancent leur préparation sous la pluie à Diamniadio


Rédigé le Mardi 2 Septembre 2025 à 08:19 | Lu 47 fois Rédigé par


Les Lions ont entamé leur préparation aux éliminatoires du Mondial 2026 ce lundi à Diamniadio, avec six joueurs présents malgré des conditions météorologiques difficiles.


La préparation de l’équipe nationale du Sénégal en vue des prochaines échéances des éliminatoires a débuté ce lundi sur le terrain annexe du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans un contexte marqué par une forte pluie.

Six internationaux ont participé à cette première séance dirigée par le sélectionneur intérimaire Pape Thiaw : Pape Matar Sarr, Ismaila Jakobs, Kalidou Koulibaly, Iliman Ndiaye, Habib Diarra et Sadio Mané. Le reste de l’effectif est attendu dans les prochaines heures, à mesure que les joueurs rejoignent le regroupement.

Cette séance, prévue pour poser les premières bases tactiques et physiques, a finalement été écourtée en raison des conditions météorologiques. Le staff technique a choisi d’adopter une reprise progressive pour limiter les risques de blessure.

Une nouvelle séance est prévue ce mardi, tandis que celle de mercredi, programmée à huis clos, marquera le véritable lancement d’une préparation intensive avant les deux rencontres décisives : contre le Soudan le 5 septembre à Dakar et face à la République Démocratique du Congo le 9 septembre à Kinshasa, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.



