Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal s’impose 3-2 en RDC et prend la tête de son groupe

L’équipe nationale du Sénégal a réalisé un exploit majeur en s’imposant (3-2) face à la République démocratique du Congo (RDC), mardi soir au stade des Martyrs de Kinshasa, lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Un début compliqué pour les Lions

Dominateurs en début de match, les Lions se font surprendre par les Léopards sur deux erreurs défensives. Cédric Bakambu (27e) et Yoane Wissa (34e) permettent à la RDC de mener 2-0.



La réaction sénégalaise

Juste avant la pause, une inspiration d’Iliman Ndiaye lance une action de grande classe conclue par Pape Guèye (39e), réduisant l’écart à 2-1.



En seconde période, les Lions haussent le rythme. Nicolas Jackson profite d’une approximation congolaise pour égaliser à la 54e minute.



En fin de rencontre, une contre-attaque menée par Cheikh Tidiane Sabaly offre le but de la victoire à Pape Matar Sarr (87e), d’un geste plein de sang-froid.



Les Lions en pole position

Grâce à ce succès, le Sénégal prend la tête de la poule B avec 18 points, devant la RDC (16 points). À deux journées de la fin, les Lions se rapprochent d’une troisième qualification consécutive pour la Coupe du monde.





