Salaires impayés à l’Aéroport Blaise Diagne : le SYTAS tire la sonnette d’alarme

Selon le SYTAS, cette situation constitue une « énième forfaiture », aggravée par la confiscation de l’ensemble des acquis sociaux des travailleurs. En pleine période de rentrée scolaire, plusieurs employés se retrouvent dans l’incapacité de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, allant des fournitures scolaires aux inscriptions, en passant par le transport et la nourriture. Certains voient même leurs lignes de crédit suspendues par les banques, accentuant leur précarité.



Dans son communiqué, le syndicat interpelle directement la direction générale de l’AIBD.SA et sollicite l’intervention urgente des autorités étatiques, notamment le ministère des Finances et du Budget et le ministère des Transports Aériens, afin d’assurer le paiement immédiat des salaires.



Le SYTAS alerte également sur l’impact de cette crise sur la stabilité sociale de l’entreprise, qui représente un pilier stratégique pour le développement économique du Sénégal. Les employés, rappelle le syndicat, ne sont pas des « esclaves modernes », mais des citoyens engagés garantissant le fonctionnement quotidien d’un outil national vital.



Enfin, le syndicat avertit qu’il se réserve le droit de recourir à toutes les mesures légales et syndicales, y compris une mobilisation générale, si la situation n’est pas rapidement résolue.



Cette affaire met en lumière les tensions sociales au sein des entreprises publiques stratégiques et pose une question cruciale : comment concilier gestion financière et respect des droits des travailleurs dans des secteurs essentiels pour le pays ?

