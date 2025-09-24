Dakar : Démantèlement d’un réseau de trafic de haschich à Ouakam

L’opération a été déclenchée après des renseignements sur le réseau. Un agent infiltré a commandé 50 grammes de haschich pour 220.000 Fcfa via les intermédiaires Taha et Ibrahima Thiam. Le point de transaction était fixé à la station Shell de Ouakam, où l’équipe d’intervention a arrêté El Hadji Malick Diagne à bord d’une moto conduite par Maïssa Fall. Les quatre hommes ont été pris en flagrant délit avec la drogue.



Lors de son interrogation, le chef du réseau a reconnu être le propriétaire du haschich et a indiqué s’approvisionner auprès d’un certain « Ada » à Ngor. La perquisition de son domicile a permis de saisir du matériel de conditionnement (couteaux, balance électronique, rouleau de film), ainsi que la moto et plusieurs téléphones portables.



Les quatre suspects sont en garde à vue et poursuivis pour « association de malfaiteurs et détention de drogue aux fins de trafic ».

