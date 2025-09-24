Menu
Dakar : Démantèlement d’un réseau de trafic de haschich à Ouakam


Rédigé le Vendredi 10 Octobre 2025 à 18:27 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, sous l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a mis fin aux activités d’un réseau de trafic de haschich opérant à Ouakam et ses environs. Quatre individus ont été interpellés : Taha Thiam et Ibrahima Thiam, se disant chauffeurs Yango, Maïssa Fall, se disant peintre, et le chef du réseau, El Hadji Malick Diagne alias « Ass Malick », se disant pêcheur.


L’opération a été déclenchée après des renseignements sur le réseau. Un agent infiltré a commandé 50 grammes de haschich pour 220.000 Fcfa via les intermédiaires Taha et Ibrahima Thiam. Le point de transaction était fixé à la station Shell de Ouakam, où l’équipe d’intervention a arrêté El Hadji Malick Diagne à bord d’une moto conduite par Maïssa Fall. Les quatre hommes ont été pris en flagrant délit avec la drogue.

Lors de son interrogation, le chef du réseau a reconnu être le propriétaire du haschich et a indiqué s’approvisionner auprès d’un certain « Ada » à Ngor. La perquisition de son domicile a permis de saisir du matériel de conditionnement (couteaux, balance électronique, rouleau de film), ainsi que la moto et plusieurs téléphones portables.

Les quatre suspects sont en garde à vue et poursuivis pour « association de malfaiteurs et détention de drogue aux fins de trafic ».



