Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal doit d’abord battre le Soudan avant de penser à la RDC





Le sélectionneur des Lions, Pape Bouna Thiaw, a rappelé que la priorité de l’équipe nationale est de s’imposer face au Soudan vendredi, avant de songer au déplacement à Kinshasa pour défier la RDC, mardi prochain, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.



« Le plus important, c’est le match de demain. Le Soudan a longtemps occupé la tête du groupe, il faudra absolument le battre avant de penser à la suite », a-t-il déclaré en conférence de presse au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Les Lions, qui restent invaincus dans ces qualifications, viseront les trois points devant leur public pour aborder en confiance le choc contre les Léopards congolais.



Le coach a confirmé disposer de l’intégralité de son effectif, une donnée qu’il considère comme un atout majeur. « Certains joueurs sont arrivés un peu tard, mais nous avons retrouvé tout le groupe mardi. L’équipe est prête », a-t-il affirmé.



Pape Thiaw a également souligné la motivation de ses hommes, rappelant que le Sénégal a participé aux deux dernières Coupes du monde. « Il n’y a jamais deux sans trois », a-t-il insisté, ajoutant que tous les joueurs sont déterminés à poursuivre l’aventure.



Concernant l’adversaire, il a relevé la solidité du Soudan, capable de jouer en transitions rapides avec un style direct. « Nous avons travaillé pour imposer notre jeu et montrer que nous sommes chez nous », a conclu le sélectionneur.

