Éliminatoires Mondial 2026 : la délégation sénégalaise désormais au complet à Juba

La délégation sénégalaise présente à Juba dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 est désormais au grand complet depuis l’arrivée, mardi, d’une dizaine de joueurs venus rejoindre la première vague déjà sur place.

Ces internationaux sénégalais, évoluant pour la plupart en France, en Angleterre, en Belgique, en Turquie et en Israël, ont atterri à l’aéroport de Juba en compagnie du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, ainsi que des légendes du football sénégalais El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga et Lamine Diatta.



Ils retrouvent les membres du staff technique, dont le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, ainsi que les premiers joueurs arrivés lundi matin dans la capitale du Soudan du Sud. Sadio Mané et Nicolas Jackson avaient également rejoint le groupe lundi après-midi.



Les Lions vont poursuivre leur préparation en vue des deux dernières journées des éliminatoires.

Vendredi, ils affronteront le Soudan du Sud, avant de recevoir, le 14 octobre, les Mourabitounes de Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Le Sénégal occupe actuellement la première place du Groupe B avec 18 points, soit deux de plus que la République démocratique du Congo (RDC).

L’équipe dirigée par Pape Bouna Thiaw vise quatre points lors de ces deux dernières rencontres afin de décrocher sa quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive.

