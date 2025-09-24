Fatick : le corps sans vie d’une femme retrouvé pendu à un arbre à Poukham Tock

Le corps sans vie d’une femme a été retrouvé lundi vers 18 heures, suspendu à un arbre dans un jardin de manguiers à Poukham Tock, un village situé dans la commune de Mbellacadio, département de Fatick, a appris l’APS de source sécuritaire.



Selon un communiqué de la brigade de proximité de Diakhao, c’est le chef du village qui a alerté les autorités après la découverte macabre.



Des témoins affirment avoir vu la victime, vers 15 heures, assise seule à proximité du jardin. Le corps a ensuite été découvert par Gonar Diop, un habitant du village, qui revenait de voyage lorsqu’il a remarqué une corde suspendue à un manguier.



La victime n’a pas encore été formellement identifiée. Des photographies ont été partagées avec les chefs de village de la zone afin de faciliter son identification.



Aucune trace de lutte ni blessure apparente n’a été constatée sur le corps. Toutefois, des objets personnels — notamment des chaussures, un foulard et une paire de lunettes contenus dans un sachet plastique — ont été retrouvés à proximité, laissant penser que la victime aurait préparé son geste.



Le corps a été évacué par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier Adja Marème Faye Sall de Fatick.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

