Jaxaay : Trois individus arrêtés après le cambriolage d’une boutique

Selon la Police nationale, qui a partagé l’information sur son compte X (anciennement Twitter), les suspects sont poursuivis pour vol en réunion et effraction. Ils ont emporté lors de leur forfait plusieurs bonbonnes de gaz, des boissons ainsi qu’une somme d’argent.



Les agents de police ont réussi à localiser et arrêter les malfaiteurs alors qu’ils tentaient de revendre quatre bonbonnes de gaz issues du butin.



Les suspects sont actuellement placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de retrouver le reste des objets volés.

