Éliminatoires Mondial 2026 : Sénégal et RDC s’affrontent pour la première place du groupe B

Le Sénégal joue gros ce mardi au stade des Martyrs de Kinshasa, où les Lions affrontent la République Démocratique du Congo pour la huitième journée des éliminatoires du Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Victorieux du Soudan vendredi dernier, les hommes de Pape Bouna Thiaw comptent désormais 15 points, soit un de moins que la RDC, leader du groupe B avec 16 unités. Cette confrontation directe pourrait donc être décisive pour la première place qualificative.



Les Léopards, guidés par l’entraîneur Sébastien Desabre, misent sur leur attaque composée notamment de Cédric Bakambu, Yoane Wissa, Fiston Mayele et Samuel M’Buk, afin de conserver la tête et rêver d’un retour en Coupe du Monde, un demi-siècle après leur participation de 1974.



Côté sénégalais, la solidité défensive reste un atout majeur : un seul but encaissé depuis le début des éliminatoires, face à ce même adversaire en juin 2024 à Diamniadio. Avec 23 matchs consécutifs sans défaite, les champions d’Afrique 2022 ambitionnent une troisième qualification mondiale de suite.



Seule ombre au tableau, le forfait de Moussa Niakhaté, contraint de quitter prématurément la rencontre face au Soudan, prive les Lions d’un élément important en défense.



