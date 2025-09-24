Egypte : Un tombeau de la vallée des Rois rouvre ses portes après deux décennies de restauration

C’était un retour très attendu : le tombeau du pharaon Amenhotep III, un des plus vastes de la vallée des Rois, en Egypte, a dévoilé ce samedi ses fresques murales rénovées après de longues années de fermeture et de restauration complexe. Il a fallu plus de deux décennies de « travail incroyablement délicat » pour rénover le tombeau creusé il y a plus de trois mille ans, du fait des « graves détériorations » subies au fil des siècles, a déclaré Mohamed Ismail Khaled, le chef du conseil suprême des Antiquités, lors de l’ouverture officielle.



Des escaliers et des pontons de bois neufs permettent de visiter la tombe immense entièrement décorée de fresques antiques sur fond bleu, où seul subsiste le couvercle massif du sarcophage de granit d’Amenhotep, gravé de hiéroglyphes, trop lourd pour être déplacé. La tombe, répertoriée par des archéologues français en 1799 pendant la campagne de Napoléon, a été rénovée grâce à des aides du gouvernement japonais et de l’Unesco.



Une restauration « du meilleur niveau »

Le caveau creusé dans une colline sur la rive ouest du Nil, en face de la ville de Louxor, recèle « des peintures murales les plus exquises parmi les tombeaux hérités de la 18e dynastie », selon le site de l’Unesco. Les quelque 260 spécialistes, restaurateurs, chercheurs conservateurs et « techniciens super formés » qui sont intervenus sur le site pendant plus de deux décennies ont obtenu « le meilleur niveau des standards internationaux pour la conservation intégrée », a souligné samedi la responsable régionale de l’Unesco, Nuria Sanz.



Arrivé adolescent sur le trône, Amenhotep III, également appelé Amenophis III, est mort en -1349 à l’âge de 50 ans, après une quarantaine d’années de règne marquées par la prospérité, la stabilité et la grandeur artistique. Sa tombe est située dans la nécropole de Thèbes, où étaient enterrés les pharaons, les reines, les prêtres et les scribes royaux entre le XVIe et le XIe siècle avant le début du calendrier chrétien.



Un site qui attire

Après les fouilles menées en 1799 et 1915 par des archéologues français et britanniques, la plupart des figurines funéraires trouvées dans la tombe ont été dispersées, pour partie au musée du Louvre à Paris, au Metropolitan Museum de New York ou au château de Highclere, en Grande-Bretagne, selon une étude de l’université japonaise de Waseda.



Cependant, sa momie et son sarcophage se trouvent au Musée des civilisations du Caire, tandis que le musée égyptien de la place Tahrir et le nouveau grand musée d’égyptologie de la capitale, le Gem, abritent des statues colossales du pharaon assis avec son épouse. Amenhotep III avait fait bâtir à proximité de sa tombe le temple grandiose de Kom Al-Hittan, qui a subi au fil du temps des dégradations liées aux crues du Nil mais abrite toujours deux colosses de granit attirant les touristes et les amateurs d’antiquités du monde entier.