Égypte — Un lutteur tire un navire de 700 tonnes avec ses dents : un exploit hors du commun

Ce colosse égyptien vient de réaliser un exploit qui défie la raison : tirer un navire de plus de 700 tonnes à la seule force de sa mâchoire. À l’aide d’une corde solidement attachée à la proue du bateau, qu’il tenait fermement entre ses dents, Kabonga a réussi à faire bouger la masse colossale du navire sur plusieurs mètres — sous les acclamations du public et des caméras.



Un défi fou pour un record mondial

Le défi avait un objectif clair : battre le record Guinness du monde du plus lourd navire tiré par un être humain utilisant uniquement ses dents. Le précédent record, selon plusieurs sources, tournait autour de 614 tonnes.

En parvenant à déplacer un bateau de 700 tonnes, Kabonga espère désormais inscrire son nom dans le célèbre Livre Guinness des records.



Des juges locaux, des experts et plusieurs témoins indépendants étaient présents pour attester de la performance. Cependant, le Guinness World Records n’a pas encore officiellement validé le record, une procédure qui nécessite la vérification de nombreux critères techniques :



la distance exacte parcourue,

les conditions météorologiques,

la nature du sol,

l’absence d’aide mécanique ou humaine,

et la sécurité du participant.

Une préparation physique et mentale extrême

Interrogé après son exploit, Kabonga a confié que ce défi était le fruit de plus de quinze ans d’entraînement intensif. Ancien lutteur et pratiquant de sports de force, il a développé une discipline unique : l’entraînement de la mâchoire et du cou.



« Ce n’est pas seulement une question de force physique », explique-t-il.

« Il faut aussi un mental d’acier. Quand vous tirez une telle masse, la douleur est indescriptible. Tout votre corps tremble, vos dents semblent sur le point de céder, mais c’est votre esprit qui fait la différence. »



Des spécialistes de la biomécanique présents sur place ont confirmé que les risques d’un tel exploit sont considérables : luxations mandibulaires, fractures dentaires, lésions cervicales ou même blessures au niveau de la colonne vertébrale. Pourtant, Kabonga a réussi son pari sans blessure apparente.



Une performance symbolique

Au-delà du simple record, ce geste avait aussi une portée symbolique pour Kabonga. Dans ses déclarations, il a évoqué sa fierté de représenter la force et la résilience du peuple égyptien.

« Je veux montrer au monde que les Égyptiens ne reculent devant aucun défi », a-t-il lancé, drapeau national sur les épaules.



Son exploit a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Des milliers d’internautes, fascinés par la scène, ont partagé les images et salué la ténacité du lutteur. D’autres, plus sceptiques, ont demandé des précisions techniques sur la véracité du poids du bateau et sur la méthode utilisée.



Entre fascination et prudence

Les experts du Guinness World Records, bien qu’impressionnés, ont rappelé que la validation d’un tel record demande plusieurs semaines, voire des mois. Ils devront notamment confirmer que :



le navire pesait bien 700 tonnes,

le déplacement était significatif (souvent au moins 1 mètre),

et qu’aucune assistance extérieure n’a été fournie.

De tels records sont rares, et la discipline du « tir de charge par la dentition » est considérée comme une des plus dangereuses au monde. Seule une poignée d’hommes dans l’histoire ont osé s’y aventurer.



Un exploit dans la tradition des hommes forts

Ashraf Mahrous s’inscrit dans la lignée des grands « hommes forts » qui, depuis des siècles, repoussent les limites du corps humain :



Au Canada, un athlète avait déjà tiré un avion de 188 tonnes.

En Inde, un homme avait déplacé un camion avec ses cheveux.

En Russie, un autre avait traîné un train à la seule force de ses bras.

Mais Kabonga a choisi une voie encore plus risquée : celle de la mâchoire. Ce type de performance demande une coordination parfaite entre les muscles du cou, du tronc et des jambes, tout en évitant la moindre erreur de posture qui pourrait être fatale.



Un futur ambassadeur de la force égyptienne ?

À la suite de son exploit, Kabonga a reçu les félicitations de plusieurs responsables locaux, ainsi que des offres de collaboration pour des démonstrations sportives et des événements caritatifs.

Certains médias égyptiens le voient déjà comme un ambassadeur de la force et du courage national.



En attendant la confirmation officielle de Guinness, Ashraf Mahrous continue son entraînement. Son prochain rêve ? Tirer un avion de ligne avec ses dents, si les autorités lui en donnent la permission.

