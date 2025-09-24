Menu
L'Actualité au Sénégal

Sécurité publique : 408 personnes interpellées lors d’une vaste opération nationale


Rédigé le Dimanche 28 Septembre 2025 à 20:08 | Lu 18 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2025, la Police nationale a conduit de larges opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de sa politique de lutte contre la délinquance et la criminalité sous toutes leurs formes. Ces interventions coordonnées ont été menées sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique (DSP).


Sécurité publique : 408 personnes interpellées lors d’une vaste opération nationale

  • 272 individus pour vérification d’identité,

  • 59 pour ivresse publique et manifeste,

  • 30 pour nécessités d’enquête,

  • 2 pour détention et trafic de chanvre indien,

  • 5 pour détention et usage de chanvre indien,

  • 3 pour usage collectif de chanvre indien,

  • 5 pour usage de produits cellulosiques,

  • 1 pour destruction de biens appartenant à autrui,

  • 1 pour rébellion et outrage à agent,

  • 2 pour rixe sur la voie publique,

  • 3 pour détention d’arme blanche,

  • 2 pour proxénétisme,

  • 3 pour vagabondage,

  • 1 pour escroquerie,

  • 1 pour harcèlement sexuel,

  • 1 pour abus de confiance,

  • 1 pour recel,

  • 5 pour association de malfaiteurs,

  • 1 femme pour non-inscription au fichier sanitaire et social,

  • 2 pour racolage actif,

  • 4 pour violences à ascendant,

  • 1 pour tentative de vol,

  • 3 pour flagrant délit de vol,

  • et 1 pour vol simple.

Saisies et sanctions

Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de 2,5 kg, 11 cornets et un joint de chanvre indien.
Au total, 46 véhicules et 89 motos ont été mis en fourrière, tandis que 855 pièces administratives ont été saisies. Des amendes forfaitaires d’un montant global de 1 137 000 F CFA ont été infligées.

Une opération dissuasive

Ces résultats traduisent la détermination de la Police nationale à assurer la sécurité des populations et à prévenir les actes de délinquance.
Nos sources précisent que de telles opérations seront régulièrement reconduites, dans le but d’instaurer un climat de tranquillité publique durable et de renforcer la confiance des citoyens envers les forces de sécurité.



Lat Soukabé Fall

