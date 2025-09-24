Kolia : un Malien arrêté avec 34 sachets de chanvre indien à la frontière

Les faits se sont produits ce lundi 23 septembre 2025. En patrouille de routine, les éléments du Secteur frontalier de Moussala ont procédé au contrôle d’un individu suspect à Kolia, localité stratégique proche du Mali. L’homme, identifié par les initiales L.S., est âgé d’une quarantaine d’années et exerce comme vulcanisateur dans la région.



34 sachets de chanvre saisis

La fouille menée par les agents a permis de découvrir 34 sachets de chanvre indien, soigneusement dissimulés dans ses effets personnels. L.S. a été immédiatement interpellé et conduit dans les locaux du poste pour audition.



Selon les premiers éléments de l’enquête, il revenait de Bakofé (Mali) au moment de son arrestation. Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits et indiqué s’être procuré la drogue auprès d’un fournisseur connu sous le sobriquet de « Didier », installé à Bakofé. Il n’a toutefois donné aucun détail supplémentaire sur l’identité de ce trafiquant.



Interrogé sur ses motivations, L.S. a déclaré qu’il comptait revendre le produit au Sénégal, affirmant vouloir « régler un cas social », sans en préciser la nature.



Déféré devant le Tribunal de Saraya

À la suite de la saisie et de l’ouverture d’une enquête judiciaire, le mis en cause a été déféré le 24 septembre 2025 devant le Tribunal d’Instance de Saraya. Il devra répondre des chefs d’accusation de détention, transport et tentative de commercialisation de chanvre indien.



Une vigilance accrue aux frontières

Cette arrestation s’ajoute à une série d’opérations récentes menées dans les zones frontalières par les forces de défense et de sécurité, confrontées à la recrudescence du trafic transfrontalier de stupéfiants.



Les autorités locales appellent à une coopération renforcée entre le Sénégal et le Mali pour mieux contrôler les points de passage et endiguer ce fléau qui alimente la délinquance dans les zones rurales.

