Effondrement d’un immeuble à Kaolack : deux morts et plusieurs blessés à Passoire


Rédigé le Lundi 6 Octobre 2025 à 10:13


L’effondrement d’un bâtiment R+2 à Kaolack a causé deux morts et plusieurs blessés. Les opérations de secours se poursuivent à Passoire.


Le bilan de l’effondrement d’un immeuble de type R+2 survenu dimanche à 20h25 dans le quartier de Passoire, à Kaolack, s’élève désormais à deux morts.

Parmi les victimes figurent une femme et un homme qui participait aux opérations de secours.

Les Sapeurs-pompiers de Kaolack poursuivent actuellement leurs interventions pour tenter de retrouver d’éventuels survivants toujours coincés sous les décombres.

Plusieurs blessés ont été recensés et transportés d’urgence à l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass pour y recevoir les premiers soins.



