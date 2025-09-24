Effondrement d’un immeuble à Kaolack : deux morts et plusieurs blessés à Passoire





Le bilan de l’effondrement d’un immeuble de type R+2 survenu dimanche à 20h25 dans le quartier de Passoire, à Kaolack, s’élève désormais à deux morts.



Parmi les victimes figurent une femme et un homme qui participait aux opérations de secours.



Les Sapeurs-pompiers de Kaolack poursuivent actuellement leurs interventions pour tenter de retrouver d’éventuels survivants toujours coincés sous les décombres.



Plusieurs blessés ont été recensés et transportés d’urgence à l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass pour y recevoir les premiers soins.

