Droits de douane américains : Trump relance la guerre commerciale contre la Chine





Donald Trump a ranimé vendredi la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, en annonçant une série de sanctions économiques d’une ampleur inédite. Le président américain a décidé d’imposer des droits de douane supplémentaires de 100 % sur toutes les marchandises chinoises, en réaction aux nouvelles restrictions de Pékin dans le secteur stratégique des terres rares.







Sur son réseau Truth Social, il a justifié ces mesures par la « posture commerciale extraordinairement agressive » de la Chine. Outre les surtaxes, tous les logiciels stratégiques américains seront désormais interdits d’exportation vers Pékin, à partir du 1er novembre « ou avant ». « Il n’est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde en otage, mais cela semble être leur projet depuis un moment », a lancé le président américain, estimant que Washington devait « reprendre le contrôle » face à son rival asiatique.







Xi Jinping évité, marchés en chute libre



Cette escalade met fin à plusieurs semaines de relative détente. Donald Trump a annoncé l’annulation de sa rencontre avec Xi Jinping, initialement prévue lors du sommet de l’APEC en Corée du Sud. « Il ne semble plus y avoir de raison de le faire », a-t-il déclaré, jugeant la Chine devenue « très hostile ». Les marchés ont aussitôt plongé : le Dow Jones a perdu 1,90 %, le Nasdaq 3,56 % et le S & P 500 2,71 %, effaçant deux semaines de gains.











La crise a éclaté après la décision de Pékin de restreindre l’exportation des technologies d’extraction et de production de terres rares, ces matériaux essentiels à l’industrie high-tech. « Cela a été une vraie surprise », a admis Trump. En retour, la Chine a aussi imposé des droits « spéciaux » aux navires américains dans ses ports, une mesure miroir des restrictions américaines adoptées au printemps.







Fin de la trêve commerciale



Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les tarifs douaniers entre les deux pays ont triplé, perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’accord provisoire conclu au printemps, abaissant temporairement les droits à 30 % pour les produits chinois et à 10 % pour les biens américains, devait durer jusqu’au 10 novembre.







Cette trêve fragile a désormais volé en éclats, mettant fin à une courte période d’apaisement. En septembre, Donald Trump avait encore qualifié sa conversation avec Xi Jinping de « très productive », évoquant même un voyage en Chine l’année prochaine. Ces perspectives diplomatiques semblent désormais enterrées.





