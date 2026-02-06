Drame sur l’autoroute : Deux morts dans un accident impliquant un « Cheikhou Chérifou »

Selon les premières informations recueillies, le choc aurait été particulièrement violent. Les secours, rapidement dépêchés sur les lieux, ont évacué les blessés vers les structures sanitaires les plus proches.





Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.

Un excès de vitesse ou une défaillance mécanique ne sont pas exclus. Une enquête a été ouverte afin d’établir les responsabilités.





Ce nouveau drame relance le débat sur la sécurité routière et la régulation de certains types de véhicules souvent pointés du doigt pour leur état technique ou leur surcharge.





Chaque année, les accidents de la route continuent de faire de nombreuses victimes, soulignant l’urgence d’une sensibilisation accrue et d’un contrôle renforcé.

