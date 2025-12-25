Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Drame familial : répudiée alors qu’elle était enceinte, une jeune femme perd son enfant et décède


Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025 à 11:12 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame familial d’une rare violence s’est produit dans un contexte de mariage arrangé. Une jeune femme enceinte, répudiée par son mari, a perdu son enfant lors d’un accouchement à domicile avant de succomber quelques heures plus tard.


Drame familial : répudiée alors qu’elle était enceinte, une jeune femme perd son enfant et décède

Selon des sources proches de la famille, le mariage avait été arrangé par la mère de la victime, divorcée de son père. L’union, conclue sans réelle stabilité conjugale, aurait rapidement connu des tensions. Malgré sa grossesse, la jeune femme a été répudiée et contrainte de retourner vivre chez sa famille.

Privée d’un suivi médical régulier et affaiblie tant physiquement que psychologiquement, la victime a accouché à domicile dans des conditions difficiles. L’enfant n’a pas survécu à la naissance. L’état de santé de la mère s’est ensuite brutalement détérioré, conduisant à son décès peu après l’accouchement.

Ce drame relance le débat sur la vulnérabilité des femmes enceintes répudiées, particulièrement dans le cadre de mariages arrangés. Des acteurs de la société civile dénoncent l’absence de mécanismes de protection efficaces pour les femmes confrontées à la rupture conjugale durant la grossesse.

Au-delà du choc émotionnel, cette affaire met en lumière les risques sanitaires et sociaux liés aux accouchements non assistés et aux pressions familiales. Elle pose également la question des responsabilités morales et sociales des familles impliquées dans l’organisation de mariages sans garanties suffisantes pour la sécurité des épouses.

Une enquête sociale pourrait permettre de mieux comprendre les circonstances exactes de ce double décès et d’identifier les manquements éventuels. En attendant, cette tragédie rappelle l’urgence de renforcer la sensibilisation sur les droits des femmes, l’accès aux soins maternels et la protection des personnes les plus vulnérables.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags