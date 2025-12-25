Drame à la Médina : un étudiant de l’UCAD emporté après une intervention chirurgicale

Dans la matinée, ses camarades ont fait la macabre découverte en constatant qu’il ne respirait plus. Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour les constats d’usage.

Le corps a été acheminé pour une autopsie, ordonnée par les autorités judiciaires afin d’éclaircir les circonstances exactes de ce décès tragique.

Ce drame remet en lumière les conditions de vie et l’accès aux soins des étudiants, une problématique persistante dans les grandes villes universitaires du Sénégal.

Originaire de Ziguinchor, le jeune homme vivait avec plusieurs colocataires. Selon ces derniers, il souffrait depuis plusieurs semaines de violentes douleurs abdominales, survenues après une intervention chirurgicale. Malgré les soins reçus et les visites médicales, son état de santé ne cessait de se dégrader.