Dr Abdourahmane Diouf salue l’appel à l’unité du président Bassirou Diomaye Faye et prône la réconciliation nationale





Lors de son passage dans l’émission En Vérité sur la RSI, le ministre de l’Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, a tenu un discours d’unité et de réconciliation, saluant la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de rassembler tous les Sénégalais autour d’un projet national commun.



Le ministre a rappelé que le Chef de l’État a clairement affirmé n’être pas le président d’un parti, mais celui de toute la République, symbole d’un leadership tourné vers l’équilibre et la paix.



Abordant les questions de justice, Dr Diouf a insisté sur la nécessité du pardon sans impunité : « Les questions de justice sont importantes, mais il faut aussi savoir pardonner. Pardonner ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de justice. Cependant, la justice ne doit jamais servir à éliminer un Sénégalais au profit d’un autre. »



Le leader du parti Awalé a mis en garde contre la profondeur des fractures sociales observées dans le pays, estimant qu’il est « grand temps de dépasser la haine et les divisions ». Il a encouragé le président Faye à poursuivre la voie du dialogue et du rassemblement.



Dans un appel solennel, Abdourahmane Diouf a exhorté le Chef de l’État à refuser toute forme de justice partisane : « Il ne doit pas accepter que le pays sombre dans la division ni cautionner une justice des vainqueurs. Sans réconciliation, il sera impossible de bâtir une nation solide et de parler de développement. »



Le ministre a conclu en réaffirmant que la paix et la concorde demeurent les fondements d’un Sénégal fort et uni : « Heureusement, le Président est un homme de paix et de dialogue. Le peuple doit l’accompagner dans ce vaste chantier de réconciliation nationale. »



