L'Actualité au Sénégal

Le Gouverneur de Dakar met en garde contre l’occupation illégale de la voie publique pour les cérémonies familiales


Rédigé le Mardi 7 Octobre 2025 à 20:50


Le Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, rappelle que toute cérémonie sur la voie publique nécessite une autorisation préalable. Il avertit que des sanctions seront appliquées en cas d’infraction.


Face à la multiplication des cérémonies familiales et traditionnelles organisées sur la voie publique sans autorisation, le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a appelé au respect strict des règles en vigueur.

Dans un communiqué officiel, il a souligné que ces rassemblements – mariages, baptêmes ou fêtes diverses – mettent en danger la sécurité publique, créent des nuisances et perturbent la circulation.

Le texte rappelle que la voie publique n’est pas un espace privé : elle est destinée à la circulation des personnes et des biens, et toute occupation à des fins privées doit être exceptionnelle et encadrée.

Désormais, une déclaration préalable devra être effectuée au moins trois jours avant l’événement, et toute utilisation de sonorisation extérieure nécessitera une autorisation spéciale.

Le Gouverneur prévient que tout manquement à ces règles pourra entraîner l’interruption immédiate de la cérémonie et des poursuites judiciaires.

Il invite les citoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité afin d’assurer la sécurité, la tranquillité publique et une meilleure cohabitation urbaine.

Pour garantir l’application de ces directives, des instructions ont été données aux préfets, sous-préfets, maires, délégués de quartier et forces de sécurité afin de mettre fin à l’occupation anarchique de l’espace public.

