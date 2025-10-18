Dordogne : Un prêtre arrêté et jugé pour des agressions sexuelles sur mineur

Le verdict a été rendu par le tribunal correctionnel de Périgueux (Dordogne), lundi dernier. D’après nos confrères du journal Sud Ouest, un prêtre a été condamné à quatre ans de prison assortis d’un sursis probatoire après des accusations d’agressions sexuelles sur un garçon d’une dizaine d’années entre 1997 et 2001. Son audience a eu lieu au mois de septembre dernier, mais le jugement n’a été prononcé que cette semaine.



Le prêtre septuagénaire est également dans l’obligation de payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. Pour le moment, celui-ci a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une information judiciaire.





La victime a porté plainte en 2023

Les faits remontent à plusieurs décennies et la victime est aujourd’hui âgée de 39 ans. L’homme, mineur à l’époque, a subi plusieurs agressions sexuelles de la part du prêtre au presbytère de Montignac (Dordogne), ainsi que dans des hôtels à Narbonne (Aude) et à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).



D’après sa déposition, ce dernier a été contraint à subir des caresses, des baisers sur la bouche et des actes de masturbation de la part du religieux. Il a porté plainte contre le curé en 2023, après vingt ans de silence.