Corse : L'avenir d'une croix installée à l'entrée d'un petit village divise les habitants


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 23:38 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Entre défense de la laïcité et attachement aux traditions, le village de Quasquara est devenu le symbole d’un affrontement identitaire et politique sur l’île


Une croix en bois divise toute la Corse. A Quasquara, un village de 60 habitants situé en Corse-du-Sud, la justice a annulé le 10 octobre la décision du maire de conserver une croix érigée sur un terrain communal, estimant qu’elle contrevient à la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.

Cette décision a déclenché une vague d’indignation sur l’île. Une pétition pour « maintenir la croix de Quasquara, symbole de notre patrimoine et de notre identité » a dépassé les 42.000 signatures. Et autour du monument, des banderoles sont apparues : « Enlever la croix, c’est effacer la Corse ».

Le maire, Paul-Antoine Bertolozzi, a assuré « étudier toutes les voies de recours possibles pour que cette croix reste là où elle est ». L’ancien maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli (Horizons), lui a exprimé son « soutien total », estimant que « la croix chrétienne est avant tout une tradition de nos villages insulaires ». Face à la tension, le cardinal François Bustillo a appelé à l’apaisement : « La croix ne doit pas être un motif de division. La croix, on la sert, on ne s’en sert pas. » Le préfet, lui, a promis d’accompagner la commune pour trouver une solution conforme au droit.

Mais l’affaire dépasse le simple cadre légal. Pour le politologue Thierry Dominici, certains groupes exploitent l’émotion pour promouvoir un « nationalisme identitaire » mêlant foi, culture et appartenance ethnique. Des lycéens ont manifesté, tandis que des mouvements d’extrême droite et nationalistes ont tenu réunion à Quasquara pour faire de la croix un étendard politique.


Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d'ordre du G7 largement suivi par les enseignants

À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal

Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que la fièvre de la Vallée du Rift touche désormais six régions du Sénégal, avec 258 cas confirmés et 21 décès, tout en précisant qu’il ne s’agit pas...

Décès d'un nouveau-né à l'hôpital de Diourbel : le ministère de la Santé ouvre une enquête interne

Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après le décès d’un nouveau-né à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, afin d’élucider les circonstances du drame et de...
