Discours de Birame Souleye Diop Journées Portes Ouvertes du Ministère de l'Energie
Rédigé le Samedi 20 Septembre 2025 à 12:44 | Lu 35 fois Rédigé par Rédaction
Abdourahmane Diouf veut faire du Sénégal un leader de la diplomatie climatique mondiale
Rédaction - 16/09/2025 - 0 Commentaire
Le nouveau ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, promet de hisser le Sénégal au premier plan des négociations climatiques mondiales, en perspective de la COP30 prévue au Brésil. Le nouveau...
Violents affrontements à la Mac de Thiès : plusieurs blessés évacués à l’hôpital régional
Hanne Abou - 13/09/2025 - 0 Commentaire
Sénégal : un recensement des occupations anarchiques sur la voie publique lancé par le ministère de l’Intérieur
Rédaction - 20/09/2025 - 0 Commentaire
Le ministre de l’Intérieur a demandé aux gouverneurs de recenser d’ici le 25 septembre 2025 les occupations anarchiques sur la voie publique et près des lieux de commerce, afin d’élaborer des plans...
Sénégal : levée du gel des importations d’oignons après épuisement des stocks locaux
Rédaction - 20/09/2025 - 0 Commentaire
