Diamniadio : 100 enfants bénéficient de consultations chirurgicales gratuites grâce à Direct Aid Society


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 08:14


L’organisation koweïtienne Direct Aid Society et l’hôpital pour enfants de Diamniadio offrent gratuitement des consultations chirurgicales à 100 enfants issus de familles défavorisées, dans le cadre d’une campagne humanitaire qui se poursuit jusqu’au 30 octobre.


Depuis le 10 octobre, l’organisation humanitaire koweïtienne Direct Aid Society, en partenariat avec l’hôpital pour enfants de Diamniadio, organise une campagne de consultations gratuites en chirurgie pédiatrique au profit de 100 enfants issus de familles démunies.

L’objectif de cette initiative est de permettre à des enfants souffrant principalement d’hernies et d’appendicites de bénéficier de soins médicaux gratuits, a expliqué Ouleymatou Khadija Diagne, directrice de l’hôpital. Elle souligne que la prise en charge des patients pose souvent problème, notamment en raison du manque de financement et du recouvrement difficile des coûts liés aux soins.

Mme Diagne s’est félicitée du soutien de Direct Aid Society, rappelant que 789 enfants ont déjà été soignés au cours des six dernières années grâce à l’appui de l’organisation, qui a injecté près de 100 millions de francs CFA dans le budget de l’hôpital.

Le représentant de Direct Aid Society au Sénégal, Mohamed Hamadi, a précisé que 16 millions de francs CFA ont été mobilisés pour cette campagne chirurgicale. “L’an dernier, nous avions réalisé 150 interventions. Notre but est d’aider les familles pauvres dont les enfants souffrent de maladies”, a-t-il déclaré.

La campagne humanitaire se poursuivra jusqu’au 30 octobre à l’hôpital pour enfants de Diamniadio.



Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Mort du footballeur sénégalais Cheikh Touré : la police ghanéenne ouvre une enquête

- 21/10/2025 - 0 Commentaire
La police régionale d’Ashanti, au Ghana, enquête sur la mort du footballeur sénégalais Cheikh Touré, retrouvé avec des blessures abdominales, alors que les autorités sénégalaises soupçonnent un...

Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal

- 20/10/2025 - 1 Commentaire
Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que la fièvre de la Vallée du Rift touche désormais six régions du Sénégal, avec 258 cas confirmés et 21 décès, tout en précisant qu’il ne s’agit pas...
