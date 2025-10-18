Diamniadio : 100 enfants bénéficient de consultations chirurgicales gratuites grâce à Direct Aid Society





Depuis le 10 octobre, l’organisation humanitaire koweïtienne Direct Aid Society, en partenariat avec l’hôpital pour enfants de Diamniadio, organise une campagne de consultations gratuites en chirurgie pédiatrique au profit de 100 enfants issus de familles démunies.



L’objectif de cette initiative est de permettre à des enfants souffrant principalement d’hernies et d’appendicites de bénéficier de soins médicaux gratuits, a expliqué Ouleymatou Khadija Diagne, directrice de l’hôpital. Elle souligne que la prise en charge des patients pose souvent problème, notamment en raison du manque de financement et du recouvrement difficile des coûts liés aux soins.



Mme Diagne s’est félicitée du soutien de Direct Aid Society, rappelant que 789 enfants ont déjà été soignés au cours des six dernières années grâce à l’appui de l’organisation, qui a injecté près de 100 millions de francs CFA dans le budget de l’hôpital.



Le représentant de Direct Aid Society au Sénégal, Mohamed Hamadi, a précisé que 16 millions de francs CFA ont été mobilisés pour cette campagne chirurgicale. “L’an dernier, nous avions réalisé 150 interventions. Notre but est d’aider les familles pauvres dont les enfants souffrent de maladies”, a-t-il déclaré.



La campagne humanitaire se poursuivra jusqu’au 30 octobre à l’hôpital pour enfants de Diamniadio.

