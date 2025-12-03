Menu
Diamaguène Sicap Mbao : une employée de maison arrêtée pour un vol de 3 millions FCFA


Rédigé le Mercredi 10 Décembre 2025 à 10:27 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les éléments du poste de police de Diamaguène Sicap Mbao ont procédé à l’arrestation d’une femme accusée d’avoir dérobé trois millions de francs CFA à sa patronne. La suspecte a été placée en garde à vue.


Employée comme domestique depuis près d’un an, elle était chargée de l’entretien de la chambre de son employeuse. Des soupçons de petits larcins avaient déjà été évoqués par le passé, sans qu’aucune preuve ne permette d’engager des poursuites. La disparition récente d’une somme importante a toutefois conduit la victime à saisir la police.

L’enquête ouverte a permis de retracer les mouvements financiers de la mise en cause. Selon les enquêteurs, elle aurait utilisé son wallet électronique pour effectuer plusieurs transferts d’argent. Une partie des fonds aurait été envoyée à son compagnon, actuellement en fuite, afin de financer l’aménagement d’une chambre à coucher et d’autres projets. D’autres sommes auraient été transférées à sa sœur aînée domiciliée à Thioubène, tandis que le reste aurait servi à l’achat de vêtements et d’objets de valeur.

Le présumé complice fait désormais l’objet de recherches actives. La suspecte, quant à elle, demeure en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour récupérer l’intégralité des fonds et établir toutes les responsabilités dans cette affaire.



Lat Soukabé Fall

