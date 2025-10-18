Deux suspects arrêtés à Dakar cinq mois après un braquage à Sud Foire





Près de cinq mois après un violent braquage à Sud Foire, les enquêteurs de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar ont réussi à mettre la main sur deux individus soupçonnés d’avoir participé à l’agression. Armés de couteaux et circulant à scooter, ils auraient dépouillé leur victime avant de prendre la fuite.



L’affaire remonte au 26 juin 2025, date à laquelle la victime avait porté plainte après avoir été attaquée par deux hommes masqués. Grâce à une enquête minutieuse, les agents de la SU ont pu identifier l’un des agresseurs, reconnu sans hésitation lors d’une confrontation.



La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir plusieurs pièces à conviction : plusieurs armes blanches, dont celle utilisée lors de l’agression, une cagoule, un sac à main féminin et le scooter employé pour commettre le vol. Ces éléments ont conduit les enquêteurs jusqu’à Petit Mbao, où le second suspect a finalement été interpellé.



Les deux hommes sont actuellement en garde à vue pour vol avec usage d’arme blanche et association de malfaiteurs. Le Parquet de Dakar poursuit l’enquête afin de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.

