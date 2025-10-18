Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Deux suspects arrêtés à Dakar cinq mois après un braquage à Sud Foire


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 08:05 | Lu 20 fois Rédigé par


La Sûreté urbaine de Dakar a arrêté deux hommes impliqués dans un vol à main armée survenu à Sud Foire, cinq mois après les faits.


 

Près de cinq mois après un violent braquage à Sud Foire, les enquêteurs de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar ont réussi à mettre la main sur deux individus soupçonnés d’avoir participé à l’agression. Armés de couteaux et circulant à scooter, ils auraient dépouillé leur victime avant de prendre la fuite.

L’affaire remonte au 26 juin 2025, date à laquelle la victime avait porté plainte après avoir été attaquée par deux hommes masqués. Grâce à une enquête minutieuse, les agents de la SU ont pu identifier l’un des agresseurs, reconnu sans hésitation lors d’une confrontation.

La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir plusieurs pièces à conviction : plusieurs armes blanches, dont celle utilisée lors de l’agression, une cagoule, un sac à main féminin et le scooter employé pour commettre le vol. Ces éléments ont conduit les enquêteurs jusqu’à Petit Mbao, où le second suspect a finalement été interpellé.

Les deux hommes sont actuellement en garde à vue pour vol avec usage d’arme blanche et association de malfaiteurs. Le Parquet de Dakar poursuit l’enquête afin de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.



Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République. Le Conseil des Ministres...

Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie

Lat Soukabé Fall - 23/10/2025 - 0 Commentaire
Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie
Ce mercredi, le marché central de Thiès a fait l’objet d’une vaste opération de déguerpissement, pilotée par le gouverneur. L’action a permis de libérer une large partie de ce lieu de commerce ainsi...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags