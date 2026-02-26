Deux décès après un éboulement sur un site d’orpaillage à Léfakho

Un nouvel accident s’est produit dans une zone d’orpaillage artisale à Léfakho, village situé dans la commune de Khossanto, dans la région de Kédougou. Selon une source sécuritaire, l’effondrement d’un puits a entraîné la mort de deux personnes.

Les autres orpailleurs présents sur les lieux ont tenté d’intervenir pour les sauver, sans succès. Avec ces deux nouvelles victimes, le total des décès enregistrés dans les sites d’orpaillage du sud-est du pays dépasse désormais la quinzaine en moins de trois mois, illustrant une augmentation préoccupante de ces drames.

D’après la même source, l’exploitation artisanale attire de nombreux jeunes, mais elle s’exerce dans des conditions particulièrement risquées. Le manque d’équipements adaptés et l’ouverture de puits sans respect des normes de sécurité exposent les travailleurs à de graves dangers.

Face à cette situation, des acteurs locaux plaident pour un renforcement des contrôles et une meilleure organisation du secteur afin de prévenir d’autres tragédies. À Léfakho, l’émotion reste vive et les habitants redoutent la répétition de tels incidents.