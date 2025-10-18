Deux cas de fièvre de la Vallée du Rift confirmés à Dahra Djoloff, dont un décès





Deux cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont un décès, ont été enregistrés dans le district sanitaire de Dahra Djoloff, département de Linguère, a annoncé, mercredi, le médecin-chef du district, docteur Abdou Ndiaye.



« Le district de Dahra est en épidémie depuis une semaine. Nous avons recensé deux cas confirmés, malheureusement l’un des patients est décédé. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille », a déclaré le Dr Ndiaye.



Les cas ont été détectés dans la commune de Tessékéré, une zone située à proximité de la région de Saint-Louis, première région touchée au niveau national.



Les deux patients sont des éleveurs, a précisé le médecin-chef, soulignant que les populations pastorales demeurent les plus exposées. Il a insisté sur les mesures de prévention, appelant les éleveurs et bergers à éviter tout contact avec la viande crue ou le lait non pasteurisé, et à dormir sous des moustiquaires imprégnées.



Sur instruction du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, un plan de riposte multisectoriel a été mis en place, mobilisant les services vétérinaires, d’hygiène et les communautés locales.



Le Dr Ndiaye a rappelé que la sensibilisation reste un élément essentiel dans la lutte contre cette maladie, qui ne se transmet pas d’une personne à une autre, mais dont le taux de mortalité demeure élevé.



Il a par ailleurs invité le service d’hygiène à désinfecter les zones d’eaux stagnantes et à éliminer les foyers de moustiques.



« Je tiens à rassurer les populations : le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique est pleinement engagé pour éradiquer rapidement l’épidémie dans la zone », a-t-il conclu.

