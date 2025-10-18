Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Deux cas de fièvre de la Vallée du Rift confirmés à Dahra Djoloff, dont un décès


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 07:36 | Lu 29 fois Rédigé par


Deux cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont un décès, ont été enregistrés dans le district sanitaire de Dahra Djoloff, selon le médecin-chef, le docteur Abdou Ndiaye.


Deux cas de fièvre de la Vallée du Rift confirmés à Dahra Djoloff, dont un décès

 

Deux cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont un décès, ont été enregistrés dans le district sanitaire de Dahra Djoloff, département de Linguère, a annoncé, mercredi, le médecin-chef du district, docteur Abdou Ndiaye.

« Le district de Dahra est en épidémie depuis une semaine. Nous avons recensé deux cas confirmés, malheureusement l’un des patients est décédé. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille », a déclaré le Dr Ndiaye.

Les cas ont été détectés dans la commune de Tessékéré, une zone située à proximité de la région de Saint-Louis, première région touchée au niveau national.

Les deux patients sont des éleveurs, a précisé le médecin-chef, soulignant que les populations pastorales demeurent les plus exposées. Il a insisté sur les mesures de prévention, appelant les éleveurs et bergers à éviter tout contact avec la viande crue ou le lait non pasteurisé, et à dormir sous des moustiquaires imprégnées.

Sur instruction du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, un plan de riposte multisectoriel a été mis en place, mobilisant les services vétérinaires, d’hygiène et les communautés locales.

Le Dr Ndiaye a rappelé que la sensibilisation reste un élément essentiel dans la lutte contre cette maladie, qui ne se transmet pas d’une personne à une autre, mais dont le taux de mortalité demeure élevé.

Il a par ailleurs invité le service d’hygiène à désinfecter les zones d’eaux stagnantes et à éliminer les foyers de moustiques.

« Je tiens à rassurer les populations : le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique est pleinement engagé pour éradiquer rapidement l’épidémie dans la zone », a-t-il conclu.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République. Le Conseil des Ministres...

Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie

Lat Soukabé Fall - 23/10/2025 - 0 Commentaire
Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie
Ce mercredi, le marché central de Thiès a fait l’objet d’une vaste opération de déguerpissement, pilotée par le gouverneur. L’action a permis de libérer une large partie de ce lieu de commerce ainsi...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags