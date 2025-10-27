Déthié Fall insiste sur la livraison rapide de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis





Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a rappelé l’importance de respecter les échéances concernant la construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Cette déclaration a été faite jeudi lors d’une visite de terrain organisée à la demande du chef de l’État et du Premier ministre.



Au cours de cette tournée, il a expliqué être venu rencontrer les équipes pour identifier les difficultés rencontrées et trouver les solutions permettant d’accélérer les travaux afin d’assurer une livraison dans les délais prévus.



La première partie de la visite a porté sur le tronçon Louga-Gandon. Par la suite, le ministre s’est rendu à la base de China Road and Bridge Corporation (CRBC), entreprise chargée d’une partie des travaux. La journée s’est terminée sur le tronçon Gandon-Saint-Louis.



Déthié Fall a rappelé que le projet couvre près de 200 km, répartis en huit lots, dont six sont déjà en cours d’exécution. Il souligne avoir effectué des visites similaires dans d’autres zones avant d’arriver à Saint-Louis.



Le ministre s’est félicité des progrès réalisés par certaines entreprises, qui respectent les délais et affichent des taux d’avancement satisfaisants. En revanche, il a noté que d’autres équipes prennent du retard. Il dit avoir insisté auprès d’elles sur l’importance que les autorités accordent au respect des engagements contractuels.



Selon lui, il est essentiel que les ressources mobilisées par l’État soient utilisées conformément aux prévisions et que les entreprises remplissent leurs obligations sur le terrain. Il affirme avoir été très clair avec les acteurs concernés quant à l’exigence de tenir les délais.



Déthié Fall a également rappelé que cette autoroute joue un rôle majeur dans le corridor qui doit relier Dakar à Saint-Louis, puis vers Rosso et la frontière mauritanienne. Une enveloppe de 7 milliards de francs CFA a été prévue pour accompagner les populations vivant le long du tracé, notamment pour des aménagements et infrastructures complémentaires.



Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, ainsi que le directeur général de l’AGEROUTE, Mamadou Ndao, ont participé à cette visite.



Dans le cadre de son programme sur 48 heures, Déthié Fall doit se rendre ce vendredi à l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye avant de conclure sa mission à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

