Défaite minimale des Lionnes U20 face au Nigeria en qualifications mondiales

L’équipe nationale féminine des moins de 20 ans a concédé une courte défaite face au Nigeria (1-0), samedi à Abeokuta, ville située dans le sud-ouest nigérian. Cette rencontre comptait pour le match aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U20 féminine, programmée du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.

La manche retour se disputera le 14 février prochain au stade Lat Dior de Thiès, où les Lionnes tenteront de renverser la situation devant leur public.

À l’issue de ce troisième tour, seize sélections décrocheront leur ticket pour le quatrième et dernier tour qualificatif. À terme, seules quatre équipes représenteront la Confédération africaine de football (CAF) lors de cette compétition mondiale, qui réunira 24 nations issues des six confédérations.

Le pays hôte, la Pologne, participera pour la première fois à une Coupe du monde féminine U20, à l’occasion de cette 12ᵉ édition. De son côté, la République démocratique et populaire de Corée abordera le tournoi avec le statut de championne en titre, après son sacre lors de l’édition 2024 disputée en Colombie, le troisième de son histoire. 👉aps