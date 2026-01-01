Défaite des Aigles du Mali : incident autour du marabout Karamoko Sinayoko

Selon les témoins, les manifestants étaient en colère après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le marabout affirmait que la Coupe d’Afrique était déjà « en terre malienne ». Dans cette vidéo, il aurait également demandé une somme importante, estimée à 100 000 millions de FCFA, en échange de ses prétendues « connaissances maléfiques ». Cette déclaration a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscité des réactions virulentes.





Face à la situation, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser la foule à l’aide de gaz lacrymogène et établir un cordon de sécurité autour de la résidence du marabout. Aucun incident grave n’a été signalé, mais la tension est restée palpable pendant plusieurs heures.





Les autorités locales ont rappelé à la population l’importance du calme et du respect des mesures de sécurité, tout en soulignant que la protection des citoyens et des personnalités publiques reste une priorité.





Cet épisode met en lumière l’influence des réseaux sociaux et des croyances populaires dans la création de tensions sociales après des événements sportifs. Il illustre aussi comment certaines déclarations publiques, surtout lorsqu’elles sont relayées massivement en ligne, peuvent rapidement provoquer des rassemblements et des réactions imprévues.

