Découverte macabre à Pire : un homme retrouvé pendu dans une forêt à Keur Assane

Un corps en état de décomposition avancée

Selon les premières constatations rapportées par la RFM, le corps de la victime se trouvait dans un état de putréfaction très avancé au moment de la découverte.

Tout porte à croire que le drame remonterait à plusieurs jours, ce qui laisse penser à un acte de suicide prémédité ou accompli dans l’isolement.



Des habitants de la localité, alertés par une odeur inhabituelle, auraient fait la découverte avant de prévenir les autorités compétentes.



Intervention des secours et décision du parquet

Informés, les sapeurs-pompiers et les agents du service d’hygiène se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage.

Sous la supervision du procureur de la République, la dépouille a été inhumée sur place, conformément aux protocoles appliqués dans les cas de décomposition avancée.



Une enquête ouverte pour élucider les circonstances

Les autorités judiciaires et policières ont ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances exactes du drame.

Les enquêteurs cherchent à déterminer les motivations qui auraient pu pousser l’homme à un tel acte désespéré, et à identifier formellement la victime.



Ce nouveau cas, survenu dans une zone rurale, vient rappeler la montée des drames liés à la détresse psychologique et la nécessité pour les communautés locales de renforcer l’écoute et l’accompagnement social.

