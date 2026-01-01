Décès suspect à Pikine : une femme retrouvée grièvement blessée au pied d’un immeuble





La cité Lobatt-Fall de Pikine reste profondément marquée par un drame survenu au tout début de l’année 2026. Une femme a été retrouvée grièvement blessée au pied de l’immeuble où résidait son compagnon, avant de succomber à ses blessures à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Les circonstances exactes de ce décès demeurent floues, alimentant interrogations et spéculations dans ce quartier de la banlieue dakaroise, selon les informations de L’Observateur.



D’après la même source, la victime présentait de multiples blessures ouvertes et baignait dans son sang au moment de sa découverte. Cette situation particulièrement violente a bouleversé les habitants et soulevé de nombreuses questions sur les causes réelles du drame. Les enquêteurs du commissariat urbain de Pikine ont été saisis afin d’éclaircir les faits et déterminer ce qui s’est réellement passé.



Les autorités ont officiellement été informées du décès le 1er janvier 2026, aux environs de midi, par la direction de l’hôpital. Les médecins ont signalé une mort jugée suspecte, intervenue peu après l’admission de la patiente aux urgences. Informée, la justice a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête.



Les premières investigations ont toutefois permis d’établir que les faits remontent à plusieurs jours auparavant. Toujours selon L’Observateur, la victime avait été découverte le 29 décembre, tôt le matin, grièvement blessée devant l’entrée d’un immeuble. La personne ayant fait la déclaration aux autorités a indiqué que la femme était encore consciente, bien que très affaiblie.



Les forces de l’ordre, rapidement dépêchées sur les lieux, ont retrouvé la victime allongée au sol, presque inerte, avec de graves blessures visibles sur différentes parties du corps. Incapable de s’exprimer, elle a été évacuée en urgence vers l’hôpital. À proximité, les policiers ont relevé la présence d’un téléphone portable ainsi que de fragments d’ardoises provenant de l’auvent du portail.



Ces éléments ont conduit les enquêteurs à envisager l’hypothèse d’une chute depuis une certaine hauteur, sans exclure d’autres pistes. L’état du corps, marqué par des blessures importantes, laisse planer des doutes sur d’éventuelles violences antérieures.



Une enquête de voisinage a permis d’identifier plusieurs occupants de l’immeuble ainsi que des personnes susceptibles d’apporter des informations utiles. Plusieurs auditions ont été menées afin de faire la lumière sur ce décès aux circonstances encore indéterminées.

