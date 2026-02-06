Décès d’un étudiant en médecine à l’UCAD : le gouvernement confirme et annonce des mesures

Un climat de vive tension prévaut à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué rendu public ce mardi 10 février 2026, le gouvernement sénégalais a confirmé la mort d’Abdoulaye BA, étudiant en deuxième année de médecine, à la suite de « graves événements » survenus la veille sur le campus universitaire.

La communauté universitaire de Dakar est plongée dans le deuil après les incidents enregistrés le lundi 9 février, qui ont coûté la vie à un étudiant en formation médicale. Si les circonstances exactes du drame ne sont pas encore entièrement établies, les autorités ont rapidement réagi afin de contenir les tensions nées de cette situation.

S’exprimant par la voix de sa porte-parole, Marie Rose Khady Fatou FAYE, l’exécutif a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Le gouvernement a également assuré que toute la lumière sera faite sur les faits et que les responsabilités seront situées dans le strict respect de l’État de droit.

Dans ce contexte, plusieurs décisions ont été annoncées, notamment le renforcement immédiat du dispositif de sécurité sur le campus social ainsi qu’un appel à la retenue lancé aux étudiants et à l’ensemble des acteurs concernés afin d’éviter toute escalade de la violence.

Compte tenu de la gravité de la situation, un point de presse interministériel est prévu ce mardi à 16h30 à la Primature. Les ministres de la Justice, des Forces armées, de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur y prendront part pour apporter des éclaircissements et détailler les mesures de protection envisagées. ✅ dakaractu