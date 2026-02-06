Décès d’un étudiant à l’UCAD : le gouvernement annonce un point de presse ce mardi à la Primature





Le gouvernement sénégalais a annoncé la tenue d’un point de presse ce mardi à partir de 16h30 à la Primature, en rapport avec le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu lundi lors d’échauffourées à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Selon un communiqué signé par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, cette rencontre avec la presse se tiendra « compte tenu de la gravité des faits et dans un souci de transparence ». Elle réunira le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre des Forces armées, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Le gouvernement affirme être attaché à la recherche de la vérité et au respect de l’État de droit. À ce titre, il s’engage à ce que « toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame » et que d’éventuelles responsabilités soient établies conformément aux textes en vigueur.



Par ailleurs, l’exécutif a réaffirmé sa volonté d’assurer la sécurité du campus social et de garantir la protection de l’ensemble des étudiants, précisant que des mesures « immédiates et appropriées » seront prises dans ce sens.



Pour rappel, l’étudiant Abdoulaye Ba a perdu la vie lundi lors d’affrontements avec les forces de l’ordre, survenus à l’intérieur de l’université, sur l’avenue Cheikh Anta Diop et au niveau de la corniche ouest de Dakar.



Les étudiants protestent notamment contre la fermeture des restaurants universitaires et une réforme portant sur les bourses d’études. Des mouvements similaires sont également signalés dans d’autres universités publiques du pays, notamment à Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor.



aps

