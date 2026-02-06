Menu
UCAD : fermeture du campus social ce mardi à partir de 12h


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 09:40 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) sera fermé ce mardi à partir de 12 heures, et ce « jusqu’à nouvel ordre », selon un communiqué officiel du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).


Dans le document signé par le directeur du COUD, Ndéné Mbodj, les étudiants sont invités à prendre l’ensemble de leurs bagages et à libérer les lieux dans les délais indiqués. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par le décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu la veille.
 

Le communiqué annonce également la mise en place d’un suivi psychologique à l’intention des étudiants affectés par cet événement. Les modalités pratiques de cet accompagnement seront précisées ultérieurement par les services compétents.
 

Par ailleurs, le COUD a présenté ses condoléances attristées à la famille du défunt étudiant, à ses proches ainsi qu’à la communauté universitaire. La direction appelle enfin les étudiants au calme, à la retenue et au dialogue, afin de préserver un climat apaisé sur le campus.



