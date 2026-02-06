UCAD : fermeture du campus social ce mardi à partir de 12h

Dans le document signé par le directeur du COUD, Ndéné Mbodj, les étudiants sont invités à prendre l’ensemble de leurs bagages et à libérer les lieux dans les délais indiqués. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par le décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu la veille.





Le communiqué annonce également la mise en place d’un suivi psychologique à l’intention des étudiants affectés par cet événement. Les modalités pratiques de cet accompagnement seront précisées ultérieurement par les services compétents.





Par ailleurs, le COUD a présenté ses condoléances attristées à la famille du défunt étudiant, à ses proches ainsi qu’à la communauté universitaire. La direction appelle enfin les étudiants au calme, à la retenue et au dialogue, afin de préserver un climat apaisé sur le campus.

