Dakar : vaste opération de sécurisation, 175 interpellations en une nuit

Sous la coordination du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, chef de la Sécurité régionale de la sécurité publique (SRSP), une importante opération de sécurisation a été menée dans la capitale dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 septembre 2025, de 21h à 6h du matin.



Mobilisant plus de 200 policiers et une trentaine de véhicules, l’opération visait plusieurs zones sensibles de Dakar dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le sentiment d’insécurité urbaine.



175 personnes interpellées

Au total, 175 individus ont été arrêtés pour différents motifs :



103 pour vérification d’identité ;

37 pour ivresse publique manifeste ;

01 pour détention et trafic de Kush (47 plaquettes saisies) ;

03 pour offre et cession de chanvre indien (5,5 kg) ;

05 pour détention et usage en association de chanvre indien (02 joints et 04 cornets) ;

16 pour nécessité d’enquête ;

01 pour recel ;

01 pour vol en réunion commis la nuit avec usage de gaz asphyxiant ;

02 pour rixe sur la voie publique ;

01 pour coups et blessures volontaires ;

04 pour détention et usage de produit cellulosique ;

01 pour acte contre nature et pédophilie.

Saisies et infractions routières

Les forces de l’ordre ont également relevé 215 infractions au Code de la route, entraînant l’immobilisation de six motos et la mise en fourrière de deux véhicules.



Engagement réaffirmé des forces de l’ordre

Le commissariat central de Dakar et ses unités, en première ligne de cette opération, ont réaffirmé leur détermination à garantir la sécurité des populations et à lutter contre toutes les formes de délinquance.



seneweb

