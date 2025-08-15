Dakar : une mission technique du FMI attendue pour préparer la LFI 2026

À partir du mardi 19 août 2025, une mission technique du Fonds monétaire international (FMI) séjournera à Dakar pour une visite de travail de huit jours, a annoncé le ministère des Finances et du Budget.



Selon le communiqué, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des discussions engagées entre le Sénégal et l’institution, notamment autour du suivi de plusieurs dossiers en cours, dont la préparation de la Loi de finances initiale (LFI) 2026.



Le ministère précise qu’une staff-visit correspond à une mission technique du FMI dédiée au suivi des programmes et à l’évaluation des réformes en cours. Elle constitue aussi un cadre privilégié de concertation et de renforcement du dialogue entre les deux parties.



Durant ce séjour, les échanges porteront principalement sur l’exécution budgétaire de 2025, la préparation de la LFI 2026 ainsi que les réformes envisagées. Une communication officielle rendra compte, à l’issue de cette mission, des conclusions et perspectives retenues.



